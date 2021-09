Svelato lo stipendio che l’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, percepirà per la nuova collaborazione con Sky Sport

Il nuovo ruolo di Antonio Conte sarà, almeno per questo inizio di stagione, lo special guest a Sky Sport. L’ex allenatore dell’Inter, infatti, farà da opinionista per le gare di Champions League e del calcio internazionale.

Come riporta Calcio e Finanza, è stato svelato l’ingaggio che percepirà: «Antonio Conte guadagnerà tra i 200.000 e i 250.000 euro a stagione, con possibilità di lasciare l’emittente in caso di chiamata da parte di qualche club. La collaborazione tra Conte e Sky riguarderà eventi internazionali, come la Champions League appunto, o anche partite di alto livello del calcio inglese, dalla Premier League alla Coppa d’Inghilterra, entrambe vinte dall’allenatore sulla panchina del Chelsea».

