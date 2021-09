Si ferma al secondo turno l'avventura del Seregno in Coppa Italia di Serie C. Gli Spartans giocano una buona gara a Salò contro il Trento che tiene lo 0-0 per 120 minuti. La sfida va ai calci di rigore dove sono decisivi gli errori di Cocco e Solcia. Agli ottavi va il Trento che affronterà l'AlbinoLeffe che, a sorpresa, ha eliminato la Pro Vercelli: 2-2 e anche qui sono i penalties a decidere il match.I brianzoli dovranno riprendersi subito perché nel week-end c'è il derby contro il Renate. Source