L’arrivo della pandemia da Coronavirus ha generato nuove abitudini e nuovi concetti nella testa di tutti. Uno di questi, per molti, è il lavoro da casa, il lavoro distante dal solito’ufficio, i più gentili lo chiamano lavoro agile, in termini trendy si chiama “smart working”. Il Minitero della Salute è sempre attivo ed aggiorna ufficialmente i cittadini sulle evoluzioni della Sanità tanto colpita in questi ultimi mesi.

Mascherine e gel sono strumenti da usare quando si accede ad ambienti chiusi e lontani dai luoghi domestici. Abbiamo però capito che son tutte soluzioni palliative, spesso poco utili, soprattutto se vengono utilizzate in ambienti chiusi in cui la permanenza della gente è prolungata.

Ma come è la situazione in casa o in studio personale? Non possiamo pensare che l’ossessione di pulire, cercare di disinfettare le superfici sia la soluzione del problema legato alla diffusione di virus e batteri. Son anche saltate le teorie che il Coronavirus sia interrotto dai vaccini, tanto è vero che le leggi non hanno interrotto l’uso di mascherine e gel per i locali pubblici.

Se il problema è nell’aria, è l’aria che dobbiamo curare!

Lavorare in un ambiente chiuso è un dato di fatto; necessario e radicato nelle comuni abitudini comuni: ha senso davvero investire attenzione in soluzione concrete che risolvano biologicamente e tecnicamente il problema della sicurezza di sostanza nocive che troviamo nell’aria.

Sono tanti gli spunti per capire che per eliminare virus, per sanificare definitivamente gli ambienti di lavoro e di studio, gli ambienti domestici, per eliminare il problema della diffusione c’è bisogno di sollevare una barriera tra la distanza che separa le persone. Il problema è nell’aria e la diffusione dei virus avviene tramite questo vettore. Ne parlano anche testate autorevoli e l’azione di respirare e di parlare in ambienti chiusi può provocare la contaminazione dell’aria stessa. Non si contano più i casi studio in cui si dimostra di come sia importante intervenire sul problema all’interno degli ambienti chiusi.

Esistono certificazioni che determinano la qualità del vivere, del lavorare in smart working in ambienti ideali. La graduatoria dei riconoscimenti non si limita agli standard costruttivi ma anche alla qualità (definita per gradi) di “come” si vive all’interno degli ambienti stessi. La certificazione Well, nel nostro caso per l’aria, ne parla in modo specifico.

Quindi oggi vogliamo affrontare la nostra giornata lavorativa in sicurezza, in armonia con il nuovo ambiente domestico in un ambito di lavoro – cosiddetto – agile o in smart working? Non ci sono problemi, anzi, la produttività è migliore quando si è in grado di non dover affrontare stress per spostarsi, non dover necessariamente impiegare mezzi inquinanti per l’aria, non dover rischiare di trovarsi in ambienti con maggior pericolo di contaminazione. Ma a casa la cura dell’aria che respiriamo oggi può avvenire tramite strumenti certificati in grado di superare gli standard, in grado mettere da parte la paura di contaminazione.

AirLibra è una soluzione concreta in grado di mettere a disposizione strumenti che funzionano

– in continuo

– in presenza di persone

Lo smart working è un modo diverso di lavorare, certamente più consapevole. Abbiamo incontrato, senza possibilità di scelta, il bisogno di lavorare da casa scomprendoci poi emancipati per aver affrontando un nuovo modo, un nuovo punto di vista. Per certi versi lo smart working è un modo che ottimizza la qualità della giornata perché una mamma o un papà stanno vicini ai loro figli per più tempo, perché c’è un risparmio nei tempi per gli spostamenti e si pensa ad in modo ottimizzato nel gestirsi nel tempo della giornata. Insomma non è del tutto male quello che ci ha portato il periodo della pandemia.

Ma non bisogna trascurare la qualità dell’ambiente di lavoro e AirLibra non lascia nulla al caso. Il concetto della qualità dell’aria che si respira in casa, ma anche in ogni ambiente chiuso, è indissolubilmente legato ad uno dei valori più importanti della vita: la sicurezza!

E la sicurezza per chi lavora in smart working non è vincolata da leggi in cui si parla di abbigliamento o accessori che proteggono da colpi; la sicurezza non è solo la certificazione sulla sicurezza per prevenire incidenti. La sicurezza di cui si parla è la prevenzione di problemi invisibili perché li troviamo in micro particelle volatili nell’aria che respiriamo.

AirLibra elimina la presenza di virus, batteri, polveri sottili, inquinamento perché in modo certificato rilascia fotoplasma. Lo strumento che per eccellenza viene utilizzato per l’uso di casa è un elettrodomestico grande tanto quanto un foglio da lettera e pesante poco più di qualche mela in grado di coprire la superficie di un grande appartamento e può essere messo in combinazione con altre soluzioni per coprire richiesta più impegnative. Una squadra sempre più forbita di tecnici e consulenti sa affiancarsi alle richieste di tutti i giorni per risolvere le esigenze di ogni tipo di cliente, dalla soluzione domestica alle installazioni di uffici ed ambienti di grande capacità.

Una nota fondamentale va fatta per i nostri ragazzi. Il sistema scolastico ha cambiato parecchi parametri con l’insegnamento a distanza. La DAD (Didattica a distanza) affronta un capitolo importante che coinvolge in modo diretto anche lo smart working.

I grandi lavorano da casa in smart working ma i ragazzi fanno la stessa cosa con lo studio. E a scuola? Il problema di proteggere i nostri ragazzi a scuola è già stato visto. Qui ribadiamo l’importanza di prendere in considerazione soluzioni concrete contro la diffusione di virus e batteri nelle aule e aumentare la serenità di ragazzi e genitori, per non parlare di insegnanti e tutto il personale scolastico.