SASSARI. I primi tre dei quattro pescatori di Sorso finiti nei mesi scorsi al centro di un caso diplomatico tra Sardegna e Corsica sono stati consegnati alle autorità francesi. I giovani – hanno 27, 30 e 31 anni – sono stati prelevati da casa dai carabinieri nella notte tra lunedì e martedì, e all’alba sono stati imbarcati su un volo aereo per Roma, dove sono passati ufficialmente in mano alle autorità francesi. Ora dovranno affrontare il processo per una lunga serie di reati che sono accusati di aver commesso il 2 luglio del 2020 nella riserva naturale delle Bocche di Bonifacio.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale