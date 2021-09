Martedì mattina nella piazza d’armi dell’Accademia della Guardia di Finanza, ha avuto luogo la cerimonia del “passaggio di consegne” tra il Generale di Brigata Bonifacio Bertetti e il Generale di Divisione Paolo Kalenda che diventa così il nuovo Comandante dell’Istituto.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno presenziato il Generale di Corpo d’Armata Carlo Ricozzi -Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza- gli Ufficiali, gli Allievi e il personale dell’Istituto, è avvenuto quindi il passaggio della Bandiera dell’Accademia, che simboleggia solennemente l’avvicendamento fra i due Comandanti.

Nel corso del Suo intervento l’Ispettore per gli Istituti di Istruzione ha ringraziato il Generale Bertetti -destinato ad altro prestigioso incarico alla sede di Roma- per l’encomiabile opera svolta in questi tre anni e, al contempo, ha rivolto al Generale Kalenda l’augurio di “buon lavoro”, sottolineando l’importanza e la grande responsabilità che comporta lo svolgimento della missione “formativa” e invitandolo a essere un solerte custode delle tradizioni e dei valori che già connotano l’Accademia e che si perpetueranno anche nella nuova sede.

Per il nuovo Comandante, la giornata di martedì segna un gradito ritorno nella città orobica dove non solo è stato frequentatore dell’Accademia dal 1986 al 1990, ma anche Ufficiale istruttore degli Allievi Ufficiali.

Svariati e di rilievo sono le sedi dove il Generale Kalenda ha prestato servizio nel corso della sua ultratrentennale carriera: oltre alle esperienze maturate in Accademia, infatti, l’Ufficiale ha ricoperto i primi incarichi di comando presso Reparti territoriali per poi essere assegnato presso lo Stato Maggiore del Corpo. Successivamente, dopo aver frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria, nei gradi dirigenziali, è stato Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina e di Milano, nonché Capo Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti Appuntati e Finanzieri presso il Comando Generale del Corpo. Da ultimo, inoltre, è stato aiutante di campo dei Ministri dell’Economia e delle Finanze: Prof. Giovanni Tria, On. Prof. Roberto Gualtieri e Dott. Daniele Franco.

Plurilaureato in discipline giuridiche ed economiche, e in possesso di un Master di II livello in “Diritto Tributario dell’Impresa” conseguito presso l’Università “Bocconi”, ha altresì svolto numerosi incarichi di insegnamento presso Istituti Universitari e di formazione del Corpo.