Alberto Cerri, ex attaccante del Cagliari ora al Como, ha parlato dei suoi primi mesi con la squadra lariana

Intervistato da La Provincia di Como, l’ex attaccante del Cagliari Alberto Cerri ha fatto un bilancio dei suoi primi mesi con la nuova squadra:

STILE DI GIOCO – «Io vivo per il gol, questo è ovvio, ma a me piace giocare. Mi è sempre piaciuto anche cercare di creare il gioco, essere libero di muovermi, sono contento di fare anche la sponda. Insomma, mi piace esserci anche per gli altri, e che i compagni si fidino di me. Che è un po’ la mentalità che sto vedendo in questo gruppo».

COMO – «Sono solo poche settimane che ci alleniamo insieme, alcuni meccanismi dobbiamo certamente migliorarli. Ma già in allenamento ognuno sa che cosa deve fare per l’altro. Siamo quattro attaccanti diversi, ma tutti intercambiabili, un bel reparto completo».

CAMPIONATO – «E’ già arrivato il momento di vincere per forza. Senza metterci addosso troppa pressione, ma di punti ne abbiamo già lasciati per strada, per come abbiamo giocato. E in B non c’è tempo da perdere, perché gli altri poi corrono. Non che ci sia ancora da preoccuparsi, ma con le nostre qualità possiamo e dobbiamo raccogliere di più. Perché non solo l’attacco, tutta la squadra ha un grande potenziale. Adesso con il Frosinone deve andare diversamente, perché ne abbiamo bisogno, tre punti ci possono dare tanta fiducia».

