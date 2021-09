Per la prima serata in tv, mercoledì 15 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sorriso di Angelica”: una notte, vengono svaligiati una casa al mare e un villino. Con una lettera anonima, il capo della banda lancia una vera e propria sfida a Montalbano.

Su Canale5 alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse”.

Samuel vive la sua vita senza legami o responsabilità in riva al mare nel sud della Francia, circondato dalla gente che ama e con cui lavora. Tutto fila liscio fino a quando una vecchia fiamma non gli lascia in braccio una bimba di pochi mesi: Gloria, sua figlia. Incapace di prendersi cura della bambina, Samuel vorrebbe restituirla alla madre precipitandosi a Londra per rintracciarla, ma non ha successo. Otto anni dopo, mentre Samuel e Gloria sono diventati inseparabili, la madre della piccola torna nelle loro vite per riprendersi la figlia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “L’ispettore Coliandro – Il ritorno 4”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il fantasma”: dopo aver arrestato un criminale, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma – ed un misterioso killer tenta di ucciderlo senza riuscirci…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi rpeferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Baywatch”; su La7 alle 21.15 “Gandhi”; su Rai4 alle 21.20 “Il regno del fuoco”; su La5 alle 21.05 “Pitch perfect”; e su Iris alle 20.55 “Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 20.55 con “Cavalleria Rusticana”. Dall’Arena di Verona il capolavoro di Pietro Mascagni. Le tradizioni popolari e i culti di Sicilia raffigurati negli affreschi dei Musei Vaticani.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “The good wife – Vita da socia”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 la serie “Fire force”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset