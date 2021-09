Fatih Terim, alla vigilia di Galatasaray-Lazio, ha risposto alle domande in conferenza stampa per presentare il match d’Europa League

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, è intervenuto in conferenza stampa per presentare ilmatch d’Europa league contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico dei turchi:

GIRONE – «Marsiglia, Lazio, Galatasaray e Lokomotiv sono club affermati, con esperienza europea. Francamente, è un gruppo che se fosse un sorteggio di Champions League nessuno lo troverebbe strano. Sono tutte molto forti. La Lazio sarà prima: Sarri ha formato una squadra che può giocarsi il campionato. Il Marsiglia è già partito bene, il Lokomotiv è abituato a fare bene in Europa e può fare cose importanti. La Lazio ha una buona squadra, sarebbe ingiusto dire che possa essere meglio di così perchè in campionato è partita bene, fino alla partita con il Milan…».

GARA – «Contro la Lazio c’è un Galatasaray nuovo e l’età media è bassa. Confido però in ogni giocatore: faranno sicuramente degli errori, ma cercheremo di minimizzarli. I nostri giovani dovrebbero mostrarsi ancora di più in questo campo. Non siamo partiti bene e ora, due trasferte dopo, la Lazio in casa. È la prima volta che giochiamo in casa, non abbiamo perso 8 delle ultime 10 partite anche se abbiamo giocato fuori. Ogni partita del girone è dura. Vogliamo un giocarci il passaggio del turno fino all’ultima partita del girone».

