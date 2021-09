Un 21enne di Noicattaro, con precedenti di polizia, nelle scorse ore è stato arrestato dai carabinieri di Triggiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre era intento a nascondere, all’interno di uno zaino, dosi di hashish, marijuana e cocaina già pronte per lo spaccio. In sella a uno scooter, il pusher ha anche tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato. Con sé aveva anche 1.400 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’illecita attività di spaccio.

Per soldi e droga, per un peso complessivo di 43 grammi, è scattato il sequestro. Il 21enne, come disposto dall’Autorità Giudiziaria dopo il giudizio direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

