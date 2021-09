La Dda di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di tutte le 24 le persone per le quali lo scorso 13 luglio era stato emesso l’avviso di chiusura delle indagini in quanto coinvolti nella formazione Farmabusiness condotta lo scorso novembre che aveva portato all’arresto di 11 persone.

Le accuse sono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

La richiesta è stata depositata dal procuratore Gratteri, dall’aggiunto Capomolla e dal sostituto Guarascio. Sotto i riflettori presunti rapporti con la cosca Grande Aracri. Ecco i nomi dei soggetti per cui si chiede il processo. C’è anche l’ex presidente del consiglio regionale Domenico Tallini.

Giovanni Abramo, nato a Crotone il 21.12.1976;

Tommaso Patrizio Aprile, nato a Potenza il 01.02.1965 e residente in Catanzaro;

Pasquale Barberio, nato a Nicastro (CZ) il 02.07.1945 e residente in Isola di Capo Rizzuto (KR);

Serafina Brugnano, nata a Crotone il 18.08.1977 e residente in Cutro (KR);

Santo Castagnino, nato a Mesoraca (KR) il 25.09.1962;

Giuseppe Ciampà, nato a Crotone il 17.01.1978 e residente in Cutro (KR);

Pasquale De Sole, nato a Crotone il 16.11.1944 e residente in Roma;

Paolo De Sole, nato a Roma il 06.08.1974;

Donato Gallelli nato a Catanzaro il 27.06.1975;

Domenico Grande Aracri, nato a Crotone il 02.12.1965;

Elisabetta Grande Aracri, nata a Crotone il 09.09.1982;

Salvatore Grande Aracri, nato a Crotone il 10.06.1986;

Salvatore Grande Aracri, nato a Crotone il 18.10.1979;

Lorenzo Iiritano, nato a Catanzaro il 10.08.1959;

Gaetano Le Rose nato a Cutro (KR), il 11.12.1972;

Gaetano Le Rose, nato a Crotone il 07.05.1975;

Giuseppina Mauro, detta “Maria”, nata a Petilia Policastro (KR) il 31.05.1954;

Pancrazio Opipari, nato a Zagarise (CZ) il 28.10.1975;

Salvatore Francesco Romano, nato a Reggio Emilia il 13.11.1988, residente a Cutro;

Maurizio Sabato, nato a Catanzaro il 04.03.1966;

Domenico Scozzafava, nato a Catanzaro il 21.06.1981;

Raffaele Sisca, nato a Crotone il 22.05.1972;

Domenico Tallini, nato a Catanzaro il 29.01.1952;

Leonardo Villirillo, nato a Catanzaro il 20.08.1967, residente a Crotone.