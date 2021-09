Questa è la Champions. Non è sicuramente una scoperta dell’ultima ora ma meglio ribadirlo: ritmo, corsa e dettagli ne fanno da padroni. Sul ritmo e sulla corsa l’Atalanta a Vila-Real c’è stata, sui dettagli qualcosa ha lasciato. E per questo non ha strappato tre punti, ma può ritenersi comunque soddisfatta per questo pareggio raccolto in terra ispanica. Si può essere contenti perché la trasferta era insidiosa contro i vincitori dell’Europa League, perché il Villarreal è una squadra camaleontica, che sovverte le carte da un quarto d’ora all’altro, perché comunque si è vista una buona Dea, calata bene nella mentalità europea. E soprattutto perché è vero che le occasioni per vincerla non son state poche ma è altrettanto vero che Juan Musso ha salvato il punteggio in tre momenti delicati, in particolare al 93′.

L’Atalanta nell’Estadio de la Cèramica è partita molto forte, determinata all’inizio di entrambe le due frazioni di gioco con i primi 20 minuti sia di primo che di secondo tempo in cui fioccano le vere palle-gol. Nel primo tempo dopo il vantaggio di Freuler le chances arrivano tra i piedi di Gosens e Pessina mentre nella ripresa oltre al tedesco ci provano Malinovsky e Zapata, il quale colpisce la traversa.

Un’Atalanta cinica e lucida al massimo avrebbe probabilmente chiuso il match in questi due lassi di tempo, soprattutto perché il Villarreal in questi due range temporali usciva con fatica grazie ad un buon pressing organizzato della Dea. Passato questo momento di pressione anche gli iberici hanno iniziato a prendere campo creando qualche difficoltà nella profondità. Da sottolineare come il finale di primo tempo degli uomini di Emery abbia messo non parecchie paure ai tifosi della Dea. Sia l’Atalanta che il Villareal avrebbero avuto motivi per dirsi meritevoli della vittoria, nessuna delle due avrebbe digerito invece una sconfitta. Per questo il pari può essere considerato un risultato giusto.

La vittoria dello Young Boys sul Manchester United sicuramente sovverte momentaneamente le gerarchie del girone F pronosticate alla vigilia. Eppure paradossalmente potrebbe non essere per forza un risultato sfavorevole ai colori neroazzurri. Sicuramente li mette in guardia: tra due settimane a Bergamo non sarà semplice e sarà una sfida già molto decisiva contro gli Svizzeri. Serviranno ritmo, corsa e dettagli perché la Champions è iniziata e quando parte, come un treno, non aspetta nessuno

TOP E FLOP

Grande prestazione per l’argentino Musso. Dopo la prima da titolare con la maglia dell’Albiceleste neanche una settimana fa ecco l’esordio dei sogni in Champions coronato con un triplo intervento strepitoso: nel primo tempo respinge Trigueros e Moreno, ma è al 93′ che sfodera la parata decisiva, sempre sull’attaccante spagnolo.

Passando agli altri giocatori le prestazioni di Palomino non sono una novità, Pessina fa una grande partita nei fondamentali del pressing, recupero palla, peccato solo per quell’occasione in contropiede in cui non ha né tirato né crossato al bacio per Malinovksyi. L’ucraino invece appare abbastanza assente se non per un lampo ben parato da Rulli ad inizio ripresa.

Le due reti del Sottomarino giallo arrivano da due palloni sbagliati in fase di uscita da parte dei due senatori del centrocampo. E qui non ci azzeccano le teorie anti-costruzione dal basso: qui prima De Roon e poi Freuler paradossalmente non si trovano in una situazione di pressing assoluto, quindi non c’è l’ossessione di mantenere la palla tra i piedi a tutti i costi. Il problema è molto più semplice: l’olandese e lo svizzero sono superficiali nello sbagliare la misura del passaggio consegnandola agli spagnoli.

In chiusura per quanto riguarda i subentrati Demiral non dispiace, così come Miranchuk e Ilicic: niente di eccezionale ma russo e sloveno mostrano sicuramente il giusto piglio e nel gol del pareggio finale c’è il loro zampino.

Le pagelle

Musso 10

Toloi 7

Palomino 7,5

Djimsiti 6,5 (Demiral 6)

Zappacosta 6,5

Freuler 6,5

De Roon 5,5 (Koopmeiners 6,5)

Gosens 7

Pessina 7,5 (Miranchuk 6+)

Malinovskyi 5,5 (Pasalic 5)

Zapata 6,5 (Ilicic 6,5)