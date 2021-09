La presenza del leader Enrico Letta, che concludera’ l’evento insieme alla candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Amalia Bruni, la presenza di altri big del partito come Nicola Zingaretti, Simona Malpezzi, Paola De Micheli, Michele Emiliano, Francesco Boccia, Franco Roberti e Beatrice Lorenzin, e poi dibattiti sui temi di maggiore attualita’ in Calabria in vista delle prossime elezioni regionali.

E’ fitto il calendario della festa regionale dell’Unita’ del Pd, in programma a Catanzaro da venerdi’ 17 a domenica 19 settembre. A presentarlo, in una conferenza stampa nella sede regionale del partito a Lamezia Terme (Catanzaro), il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano.