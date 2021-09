Oltre 3.800 test Covid ogni 15 giorni da effettuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Puglia. Il dipartimento Promozione della Salute ha pubblicato una circolare sul piano di monitoraggio nelle scuole primarie e secondarie.

A Bari i test minimi da effettuare saranno 716 nelle scuole primarie e 474 nelle scuole secondarie di primo grado. Nella Bat 238 e 163, a Brindisi 217 e 143, a Foggia 353 e 251, a Lecce 423 e 280, a Taranto 334 e 220. Complessivamente in Puglia si dovranno effettuare ogni 15 giorni almeno 2.282 test nelle primarie e 1.531 nelle secondarie.

“Questa attività – ha detto l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco – si aggiunge alla campagna vaccinale dedicata agli studenti con chiamata “scuola per scuola” che in Puglia ha dato risultati ottimi. Ad oggi infatti abbiamo superato il 70% di vaccinazioni con almeno una dose della fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni: in Puglia nel dettaglio siamo al 70,25%, contro una media nazionale del 62,83%. Anche sulle secondi dosi nella fascia 12-19 anni siamo avanti, con la Puglia al 50,71% e l’Italia al 46,34%. Dal mondo della scuola – ha concluso – arriva quindi un messaggio di fiducia nella vaccinazione che rappresenta la nostra principale arma di contrasto alla diffusione del virus”.

