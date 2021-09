Mattias Svanberg, autore del gol partita contro l'Hellas Verona, ha parlato al termine del gara.



Ecco le parole del calciatore del Bologna: "Il gol? Arnautovic mi ha passato la palla, io ho visto che c’era spazio, che il difensore era in linea col portiere, c’era un buco per tirare e ho fatto gol. Quando gioco con Dominguez o Schouten vedo che loro sono più difensivi e io ho più spazio per andare avanti e tirare da fuori area. In campo dobbiamo credere tutti in quello che facciamo, nel primo tempo non abbiamo fatto bene ma nel secondo tempo secondo me abbiamo giocato meglio del Verona e abbiamo vinto. 7 punti in tre gare significano che siamo una bella squadra: sono arrivati giocatori importanti, siamo un gruppo che vuole vincere tutte le partite”. Source