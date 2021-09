(ANSA) – NEW YORK, 14 SET – Broadway riapre. Dopo uno stop dovuto al Covid di 18 mesi, il più lungo della sua storia, alcune delle maggiori produzioni – fra le quali Il Re Leone e Hamilton – ripartono.

Pur non trattandosi dei primi show a tornare in scena, gli spettacoli che hanno rialzato il sipario sono produzioni talmente grandi e importanti da essere divenute simbolo della forza dell’industria. La loro ripresa viene quindi letta come la riapertura ufficiale dei teatri di Broadway. (ANSA).