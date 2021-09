8 CONTAGI E 13 GUARITI, SCENDONO I POSITIVI

355 tamponi di cui 8 positivi, per un tasso di positività del 2.25%. Continuano ad essere bassi i numeri del contagio. Nel bollettino odierno dell’Asrem emergono 3 diagnosi a Fornelli e 3 a Frosolone, e ancora 1 ad Isernia e 1 a Portocannone.

I guariti certificati sono delle ultime ore sono 13: 4 sono di Trivento (che sta vedendo scemare il suo cluster), 3 di Montefalcone nel Sannio, 2 di Campobasso, 2 di Gambatesa, 1 di Isernia e 1 di Toro.

Scendono dunque a 210 gli attualmente positivi in Molise, con i guariti totali dall’inizio dell’epidemia che arrivano a 13.730.

UNA DIMISSIONE DA MALATTIE INFETTIVE: PAZIENTE DI TRIVENTO TORNA A CASA

Buone notizie sul fronte ospedaliero dove oggi si registra una dimissione dal reparto di Malattie Infettive, che ora conta 6 degenti ricoverati. Restano invece 2 i pazienti assistiti in Terapia Intensiva al Cardarelli. La persona dimessa oggi è residente a Trivento, dove finalmente potrà fare ritorno.

IL 18 SETTEMBRE A CAMPOBASSO ‘OPEN NIGHT’ VACCINI

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono registrati 5.117 nuovi casi di infezione Sars-Cov-2, per un tasso di positività dell’1.7% (ieri 1.5%). Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 67 (ieri 73) e rispetto a ieri sono diminuite ulteriormente le ospedalizzazioni. Il numero di pazienti ricoverati in Terapia Intensiva è sceso di 9 unità mentre quello nei reparti ordinari segna un -110.