“Da un po’ di tempo non si vedeva un portiere così completo. Il bello è che quando ne parlavo, perché lo seguivo quand’era all’Udinese, tanti mi chiedevano: Musso chi? E adesso stanno scoprendo quanto è bravo…”.

Parla Nello Malizia, che è stato portiere e anche allenatore dei portieri all’Atalanta. Ora “vivo a Perugia ma quando vado al bar tutti mi chiedono dell’Atalanta e il bello è che quando ne parlano la considerano con grande rispetto e timore, fa paura a tutti incontrarla. Eh sì, aveva ragione Guardiola“.

Torniamo a Musso. Naturalmente la parata all’ultimo minuto è quella che colpisce di più: “Ma anche perché in quel momento decide il risultato, l’Atalanta avrebbe potuto perdere 3-2 invece lui ci è arrivato ancora. E riesce a fare quelle cose, non perché è partito prima. Mi ricordo anche quando giocavo, interventi come quello riesci a farli perché nella tua testa pensi al volo dove l’attaccante può mettere la palla. E Musso ha questa caratteristica”.

Un portiere che da anni piace a Malizia: “Davvero, sono contento per lui. L’Atalanta è una grande, una società forte e razionale, che sa quello che fa”.

Ma non è strano che Juve, quando ha lasciato Buffon, o Milan perché se ne andava Donnarumma, non abbiano pensato a Musso? “Mah il calcio è cambiato, a volte mi chiedo da chi vengono certi giudizi o meccanismi che portano a determinate scelte. Perché Musso non è nato ieri sera, ha qualità enormi. E poi lo vedevo anche quando lo inquadravano durante la partita, era sempre sereno e questo dà sicurezza anche ai compagni”.

Senta, dovesse dire dei suoi pregi e difetti eventuali? “Musso è un portiere che in qualsiasi partita può essere protagonista, fa parate sulle quali altri portieri non ci arrivano, sono più statici. Ha colpito tutti quella dell’ultimo minuto, per il momento particolare in cui è avvenuta e quella è stata un’ottima scelta, ma ne ha fatte altre. Davvero sono contento, perché poi ha l’età giusta, è nel pieno della maturità. E andando indietro non mi pare di ricordare che abbia mai fatto grossi errori”.

Martedì qualche critico l’ha definito il miglior portiere della Serie A. Cosa ne pensa Malizia? “Non mi stupisce, sono d’accordo. Musso ha caratteristiche fisiche e tecniche notevoli, ha fatto anche parate di piede. Insomma, l’Atalanta ha fatto un acquisto maestoso. Ho sempre detto che è uno dei portieri più completi, sa fare cose dove altri non arrivano. Mi vedevo in lui, per come si muoveva: ha le caratteristiche del portiere completo”.

Certo, ci fosse ancora Romero miglior difensore della Serie A, che difesa sarebbe? “Beh inutile fare questi calcoli, poi magari non è tutto così scontato anche se hai due giocatori di quel valore. Servono tante componenti, la condizione, la consapevolezza e ormai da sei-sette anni l’Atalanta ha un’impronta fortissima, per cui qualsiasi giocatore che arriva a indossare questa maglia si trasforma. Merito di una società forte che sta facendo qualcosa di importante, basta vedere lo stadio o il Centro Bortolotti a Zingonia e anche delle intuizioni di Sartori sul mercato”.

Conclude Malizia: “Mi chiedono come fanno a correre così tanto, ma non corrono più degli altri, sanno correre. E io vorrei che tutti facessero quello che sta facendo Musso”.

Da Udine è uscito anche Handanovic che veniva considerato tra i più forti del mondo, ma Malizia la pensa diversamente: “Handanovic ha delle pause, è un buon portiere ma un po’ sopravvalutato. Invece Musso è il portiere che mancava”.