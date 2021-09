Un volo dal terzo piano, dopo essersi intrufolato tra le sbarre della ringhiera del balcone. Il colpo attutito solo grazie alla tenda da sole di un negozio, e poi la corsa dal veterinario. L’episodio ha gettato nel panico i presenti e provocato lo shock dei proprietari del cane: un barboncino West Highland Terrier è caduto dal terzo piano di una palazzina nel quartiere Madonnella, nella mattina di giovedì 16 settembre, su corso Sonnino. Immediato l’intervento della polizia locale, che ha dovuto gestire il caos creato dall’insolito incidente.

Il cane – spiegano gli agenti della polizia locale – si trovava in casa con i proprietari. Sarebbe sfuggito sul balcone e da lì sarebbe caduto in strada, intrufolandosi negli spazi vuoti della ringhiera. Il volo di tre piani è stato attutito dalla tenda da sole di un negozio, sul quale il cane è rimbalzato, senza colpire i passanti. Sono seguite scene di panico, soprattutto da parte della moglie del proprietario del cane, che la polizia locale ha provato a tranquillizzare perché (ovviamente) in lacrime. Il proprietario è invece subito corso dal veterinario, con il cane in gravi condizioni.

Difficile ipotizzare un profilo di responsabilità nei confronti dei proprietari, perché il cane potrebbe essere sfuggito al controllo della coppia, avendo le finestre aperte per il caldo. La polizia locale di Bari, però, ricorda che gli animali – da Regolamento comunale – non possono essere tenuti stabilmente sui balconi.

L’articolo Bari, barboncino cade dal balcone al terzo piano: caos a Madonnella. Interviene la Polizia Locale proviene da Telebari.