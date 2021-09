La favola più bella del Chievo Verona iniziò nel lontano 2000-2001, quando al termine della stagione cadetta fu promosso in Serie A. Alla guida tecnica Luigi Delneri e in campo giocatori del calibro di Eugenio Corini, Bernardo Corradi, Sergio Pellissier, Salvatore Lanna e Lorenzo D'Anna.



Nella stagione successiva, la prima nella massima serie, il confermatissimo tecnico clivense, stupì tutti e portò la squadra fino al quinto posto con la qualificazione alla Coppa Uefa. All'ultima giornata i veronesi mancarono per un solo punto il quarto posto, conquistato dal Milan che entrò nei preliminari di Champions League.



Nella stagione 2002-2003, sempre con Delneri in panchina, la squadra si classificò al settimo posto dopo che si fece battere all'ultima giornata dalla Juventus. I clivensi sfiorarono così una nuova qualificazione europea.



Nel campionato 2003-04, alla terza stagione consecutiva in Serie A con Delneri in panchina, la squadra arrivò al nono posto. Quello fu il Chievo fra i tanti di Marchegiani, Luciano, Perrotta, Cossato, Barzagli, Amauri, Cesar e anche l'ultimo di Luigi Delneri.



L'anno successivo si alternano alla guida tecnica Mario Beretta e Maurizo D'Angelo, la squadra faticò, e si dovette accontentare di un quindicesimo posto.



Al termine della stagione 2005-2006 il gruppo, con il nuovo mister Pillon, chiuse al quarto posto dopo le varie sentenze di Calciopoli e si qualificò per la prima volta ai preliminari di Champions League.



Nel campionato 2006-2007, che portò all'esonero di Pillon e al ritorno di Delneri, i clivensi arrivarono diciottesimi in classifica e di conseguenza dopo sei anni consecutivi dovettero dire addio alla Serie A.



Nella stagione successiva alla guida tecnica ci fu Giuseppe Iachini, che dopo solo un anno riportò subito la squadra nella massima serie.



Dal 2008-2009 al 2018-19 la compagine clivense restò sempre in Serie A e arrivò nell'ordine: 16a, 14a, 11a, 10a, 12a, 16a, 14a, 9a, 14a, 13a, 20a.



Nella stagione 2018-2019 in panchina ci furono tre cambi: Lorenzo D'Anna, Gian Piero Ventura e Domenica Di Carlo e alla fine del campionato ci fu la retrocessione in Serie B.



Nelle ultime due stagioni in cadetteria ci fu sempre il raggiungimento dei play off.



Ora la favola sembrerebbe finita, con Pellissier che starebbe cercando di formare un nuovo Chievo Verona (FC Clivense) e con Campedelli che starebbe provando a tenersi stretto il suo, grazie al Settore Giovanile, nella speranza di prendere un giorno ragione e poter rivedere il suo Chievo nei campi che contano.



I tifosi di questo quartiere di Verona potrebbero tornare a sognare? Al momento non è dato a sapersi, ma per la storia del Chievo Verona ce lo auguriamo.







