Una donna di 49 anni si è barricata in casa ieri mattina a Crescentino all’esecuzione dello sfratto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco mentre la donna minacciava di darsi fuoco. Per sicurezza sono state staccate energia elettrica e gas e la via è stata chiusa al traffico. Dopo una lunga … Leggi tutto L’articolo Crescentino, si barrica in casa…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it