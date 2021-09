PRATA SANNITA – Sabato 18 settembre, alle ore 17.00, il Gruppo Archeologico Prata Sannita, in collaborazione con il Piccolo museo “Occhi a candela” di Frosolone (Is), propone “La saga dei Pental” la storia di una famiglia italiana tra ‘800 e ‘900.

Il suono della fisarmonica di Michelangelo Vallillo farà da sottofondo alla lettura di brani affidata ad Antonella Muzio tratti dai libri Occhi a candela e Il suono del ferro della scrittrice e giornalista de “Il Mattino” Roberta Muzio. Al termine del reading l’autrice dialogherà con Maria Lucia Daga, direttore scientifico del GAPS.

L’evento rientra nel programma di manifestazioni organizzate per il quarantesimo anno di attività del gruppo e si svolgerà in Slargo Porta di Lete, ai piedi del suggestivo Borgo medievale di Prata Sannita. In caso di pioggia l’evento si svolgerà nei locali del vecchio mulino sul fiume Lete. L’evento è gratuito ed è accessibile a tutti nel rispetto delle norme anti Covid.

