LARINO – Continua l’emergenza incendi nel Basso Molise, con le Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco impegnati su più fronti. Negli ultimi giorni, complice anche la raccolta dei pomodori, sono stati segnalati numerosi interventi che, per fortuna, non sono degenerati in disastri come quelli estivi.

Prosegue anche l’attività di prevenzione e repressione da parte dei Carabinieri di Larino i quali, durante il pattugliamento del territorio, hanno sorpreso due agricoltori intenti a bruciare residui di potatura degli alberi di ulivo e di pomodori. Per i due è scattata una sanzione salatissima e l’intimazione alo spegnimento immediato delle fiamme appiccate.

Fortunatamente e condizioni metereologiche e l’abbassamento delle temperature hanno agevolato il lavoro dei militari e degli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno agito in stretto contatto con la cabina di regia della Prefettura di Campobasso.

Lo stato d’emergenza per gli incendi, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 agosto scorso, coinvolge quest’anno anche la Regione Molise e, salvo ulteriori proroghe, terminerà il 26 febbraio, prossimo quando si faranno i conti di un bilancio triste anche per la nostra regione.

L’articolo Incendi nel Basso Molise, sorpresi e multati due agricoltori proviene da Molise News 24.