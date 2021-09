Una persona è rimasta ferita questa mattina in un incidente stradale che si è verificato su viale Magna Grecia all’altezza del supermercato Eurospin nella zona sud di Catanzaro.

Coinvolta una moto e probabilmente un altro mezzo, una autovettura.

Sono segnalate lunghe file in entrambe le direzioni. Non si conoscono al momento le condizioni della persona infortunata che comunque è stata trasportata in ospedale da una autombulanza accorsa prontamente.

Sul posto la polizia locale.