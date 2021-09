Cecità di José Saramago è un libro che in questo periodo storico risulta particolarmente attuale, proprio perché si apre narrando lo scoppio di una pandemia, nel suo caso di un’epidemia di cecità.

La particolarità sta nel fatto che le persone che perdono la vista affermano non di vedere tutto nero, ma al contrario, di ritrovarsi “Immersi in un biancore talmente luminoso, talmente totale da divorare, più che assorbire, non solo i colori, ma le stesse cose e gli esseri, rendendoli in questo modo doppiamente invisibili”.

Bianco, ovvero un colore solitamente associato alla luminosità e di conseguenza allo svelamento; magari sarà proprio grazie alla perdita della vista che gli uomini acquisteranno la capacità di vedere davvero le cose per quello che sono…il senso di questa scelta è tutto da indagare.

Il parallelismo con la situazione di un anno fa sembra ancora più forte quando viene narrato l’isolamento forzato a cui alcune persone sono costrette per evitare il diffondersi del contagio e l’autore, in un passo che sembra quasi profetico, scrive “Quella sera ci furono di nuovo lettura e audizione, non avevano altra maniera di distrarsi, peccato che il medico non fosse, per esempio, un violinista dilettante, che dolci serenate si sarebbero allora potute sentire in questo quinto piano, i vicini invidiosi avrebbero detto: Quelli o gli va bene la vita o sono degli incoscienti e credono di poter sfuggire alla sventura ridendosene della sventura degli altri”, nel quale pare aver preannunciato i canti sui balconi che avverranno 25 anni dopo la pubblicazione del saggio.

Lo scrittore parla di una disumanizzazione che prende avvio dalla scelta di non dare un nome proprio a nessuno dei personaggi, che verranno distinti semplicemente in base al loro lavoro o ad una loro caratteristica fisica (esempio “la moglie del medico”, “il primo cieco”, “la ragazza dagli occhiali scuri” …), nomi senza identità paragonabili alle attuali definizioni di “paziente zero”, il virologo, l’infermiera con cui venivano citate le persone durante l’emergenza sanitaria.

Questo è solo l’inizio del resoconto di una sopraffazione che inizierà dalla lotta per appropriarsi del cibo, non molto lontano dal nostro assalto ai supermercati, e che si svilupperà con azioni sempre più violente.

L’atmosfera sospesa che Saramago riesce a creare, tramite anche al suo stile personalissimo di scrittura, sembra molto simile a quella che si è respirata un anno fa camminando per le strade dei paesi deserti, nelle aule scolastiche vuote o nei parchi pubblici abbandonati; come si è potuto constatare direttamente nella realtà del recente periodo storico, oltre alla malattia sarà anche la paura a diffondersi di pari passo paralizzando l’intera comunità, soffocando la ragione e acuendo gli istinti bestiali, fino forse ad arrivare alla perdita dell’umanità: “Se non siamo capaci di vivere globalmente come persone, almeno facciamo di tutto per non vivere globalmente come animali”.

Un libro che non risparmia la narrazione della sofferenza affrontando i temi dell’indifferenza, della banalità del male, degli stupri fino alla morte, della legge del più forte… Ma non omette nemmeno gesti di umanità e possibilità di riscatto come la solidarietà tra le donne rinchiuse, la gentilezza nei confronti del bambino che ha perso la madre, l’amore nato nell’isolamento…

Il dubbio che sorge spontaneo alla fine del testo è chiedersi se quello che si è appena letto sia un lieto fine o una conclusione cruda e disillusa: una delle ultime frasi del romanzo è infatti una constatazione della moglie del dottore “Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono”; questo lascia il tutto in un limbo, un epilogo aperto che non dà al lettore una risposta univoca ma lo spinge ad interrogarsi e a compiere da sé delle riflessioni.

Proprio per la sua forte attualità e per lo stimolo al pensiero critico a cui inevitabilmente porta, quest’opera, il cui nome originale è Saggio sulla cecità, dovrebbe essere letta personalmente ed analizzata nei suoi vari aspetti.

Il testo si potrebbe rivelare molto utile per riuscire a comprendere meglio cosa sia successo, o meglio cosa stia succedendo, all’uomo e per aiutare ognuno a scegliere quale versione di sé stesso voglia diventare e di conseguenza a decidere come agire.

Sperando di aver alimentato un po’ di curiosità in merito al saggio citato, auguro una buona lettura a tutti coloro che sceglieranno di dedicargli del tempo che, sono sicura, si rivelerà utile per raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante.