Matera capitale del blues per tre giorni. Dal 17 al 19 settembre, torna anche quest’anno, per il decimo anno consecutivo, il South Italy Blues Connection. In occasione del decennale, si inaugura la prima edizione del Matera Blues Festival, con l’esibizione di due blues band lucane: i “Deluxe 407” di Potenza e in chiusura la “Mino Lionetti & the Shuffle’s Bhrother” di Matera.

Il festival inoltre consolida la sezione Cinema & Blues con la prima edizione del “Premio Giancarlo Graziaplena” (targa premio assegnata a Manuel Norcini e Sara Pavone per il documentario sociale “Dhanyaabad” con proiezione in Casa Cava)

L’appuntamento centrale della rassegna rimane il concerto non stop programmato per il 18 e 19 settembre: saranno ben quarantaquattro le Blues Band coinvolte con più di 180 musicisti provenienti da diverse regioni Italiane che si daranno appuntamento a Matera in Casa Cava per la edizione del South Italy Blues Connection promosso e finanziato dall’Associazione Musicale “Blue Cat Blues” di Potenza diretta da Donato Corbo e Rosario Claps.

Oltre 180 i musicisti, 20 ore di musica, migliaia di spettatori presenti nei 2 giorni e migliaia di presone raggiunte via web per un evento unico nel suo genere, in Basilicata a Matera, trasmesso anche quest’anno via streaming sui social.

Gli artisti che si esibiranno: Luigi Mitola e Mario Canfora – Bad Horse Slappers – Black Cotton blues band – Bull Country Band – D’Alessandro Band – Fabio Nobili Project – Pueblo Borracho – Angel’s Eyes – CAPATOSTA – Mustang – Dinos Blues band – Sara Facciolo – Pasquale Aprile – Swamp and Dirty Water – Vincenzo Grieco and the Rome Blues Authority – Dago Red – The Blues Queen – Bob Cillo & Mafia Trunk – Saverio Dimare – roberto L whiter – Stasis Band – Savoiabrothers – Jimi and Dirts – The Blue Bird quartet – Peppe Sanzi & Lucille – The chicken blues quartet – Gemma Enrico & his band – Lady Gardenia – Chuck Arel Tribute Band – Adriano Degli Esposti Band – Sevi Loa – Solid Groove – LadyBlues – Sara Corbò & The Crow Mansion – Paolo Giardiello ~ Stefano Meroni – Gorgo – Antonio Gambacorta Trio – Fabi’s Blues Band – Frank Hammond Quartet – Rainbow Bridge – Claudio Tristano

Accesso gratuito con green pass e mascherina

Source