Vedat Muriqi è senza alcun dubbio uno dei protagonisti più attesi del match odierno: il kosovaro vuole il gol

Ieri è stato protagonista in conferenza stampa assieme a mister Sarri. Vedat Muriqi è tra i più attesi di Galatasaray-Lazio. Il kosovaro, stando alle indiscrezioni legate alla rifinitura, dovrebbe scendere in campo dal 1′.

D’altronde, come sottolineato da Il Messaggero, l’attaccante torna in quello che è stato il suo Paese fino a circa un anno fa. In Turchia lo conoscono molto bene, visti i suoi 32 gol in 66 partite. Ed è proprio il gol quello che oggi vorrebbe trovare l’ex Fenerbahce. Il buon Vedat al Galatasaray ha già segnato nel 2019, ma non l’ha mai battuto. Ed è da questo tabù da sfatare che la sua avventura alla Lazio può davvero ripartire.

