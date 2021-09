Giro di boa settembrino, con cambio di clima. Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci spiega se e quanto durerà.

ANALISI GENERALE

Tempo instabile giovedì sulla Lombardia a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà precipitazioni diffuse. Nella giornata di venerdì temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, mentre nel fine settimana nuovo aumento dell’instabilità per una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia, e temperature in graduale calo.

Giovedì 16 settembre 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente nuvoloso su tutti i settori, con brevi schiarite più probabili su Alpi e pianure. In mattinata piogge e rovesci diffusi tra Prealpi e medio-alta pianura, altrove più isolati o intermittenti. Dal pomeriggio piogge e temporali diffusi, alternati a qualche fase asciutta, possibili su tutti i settori e in graduale spostamento verso est in serata.

Temperature: Minime stazionarie (17/20°C), massime in calo (22/25°C).

Venerdì 17 settembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata nubi basse o banchi di nebbia in pianura in rapido dissolvimento, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata ampie schiarite in pianura, nuvolosità cumuliforme sui rilievi con qualche rovescio sparso sulle Prealpi in locale sconfinamento verso le zone pedemontane in serata.

Temperature: Minime in lieve calo (15/17°C), massime in aumento (25/28°C).

Sabato 18 settembre 2021

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata con qualche rovescio sparso tra Prealpi e pianure. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso con isolati rovesci sulle Prealpi. Tendenza a peggioramento del tempo in serata con piogge e rovesci a partire da ovest.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in calo (23/26°C).