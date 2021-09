Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza al termine della sfida del Turk Telekom contro il Galatasaray

La Lazio esce sconfitta dal Turk Telekom contro il Galatasaray, a beffare i biancocelesti un rocambolesco autogol di Thomas Strakosha. Niente drammi, nonostante i ko consecutivi siano due considerando quello contro il Milan.

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine del match: «La partita sembrava in controllo, abbiamo pagato caro un errore, ma non mi faccio influenzare. Strakosha? Gli ho dato una pacca sulla spalla come a tutti. Quando sbaglia il portiere, l’errore è più rimarcato»

ESPULSIONE MUSLERA – «Non ho rivisto l’episodio, ma sembrava potesse essere rosso. Dobbiamo sfruttare le occasioni che abbiamo. Immobile è scivolato, Milinkovic invece è andato troppo leggero»

MURIQI – «Non è in programma nessuna trattativa per lui, la società ha deciso di trattenerlo»

