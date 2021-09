Sit-in contro la legge Fornero sabato 18 settembre in Piazza Prefettura a Catanzaro, dalle ore 10 alle ore 13. Lo annuncia la senatrice Bianca Laura Granato, della componente “L’Alternativa c’è”: la manifestazione di Catanzaro si svolgerà in contemporanea ad altre organizzate in varie città come Torino, Venezia, Milano, Firenze, Latina, Sassari, Bari, Palermo.

«In vista della imminente scadenza della cosiddetta “quota 100”, il 31 dicembre 2021, chiediamo – spiega la Granato invitando i cittadini al sit-in di sabato mattina a Catanzaro – una revisione del sistema pensionistico che ne mantenga comunque il carattere di equità e solidarietà. Chiediamo una riforma del sistema pensionistico che consenta di uscire dal mondo del lavoro dopo aver contribuito per 41 anni.

Chiediamo – prosegue la senatrice – un sistema di flessibilità in uscita per i tanti lavoratori che hanno versato i contributi per almeno 20 anni e a 62 anni si troveranno a rischiare di perdere il posto di lavoro o in situazioni tali da necessitare di un pensionamento anticipato».

La Granato poi osserva: «Non pretendiamo la luna, chiediamo solo che venga riconosciuto il nostro diritto ad uscire da un mondo del lavoro che, per la sua crescente competitività, non è compatibile con un’età troppo avanzata. Dopo aver fatto il nostro dovere e contribuito al progresso civile e sociale del nostro Paese, vogliamo lasciare spazio ai giovani, che – conclude la senatrice – sono figli di questo tempo e sanno come meglio incarnare le esigenze di un sistema produttivo in continua evoluzione».