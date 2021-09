Sovere. Nella mattinata di giovedì i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i Volontari di Lovere e il Veterinario di Sovere con l’ausilio dell’autogru hanno recuperato intorno alle 9:57 in via Carducci un cavallo che accidentalmente era finito in un fosso dalla quale non riusciva più ad uscire.

I pompieri lo hanno imbracato e portato in salvo con cura facendo in modo che non si facesse del male. L’intervento è terminato intorno alle 12:25.