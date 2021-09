Queste le parole del portiere biancorosso:

“È stata un’emozione forte per me ricevere la chiamata del Bari. Sono contentissimo di essere arrivato in una grande piazza e di far parte di questo grande gruppo”.

“Questa per me rappresenta un’occasione di crescita anche da secondo portiere. Poi magari capiterà anche l’occasione di scendere in campo”.

“Il direttore Polito mi conosce bene e mi ha voluto qui dopo 3 anni passati con lui. Mi reputa un buon portiere. Le mie caratteristiche principali sono la reattività e la rapidità. Me la cavo molto bene anche con i piedi e nelle uscite”.

