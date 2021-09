Per la prima serata in tv, giovedì 16 settembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Sorelle per sempre”.

Mazara del Vallo, primi anni Duemila. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all’improvviso, da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla. Per diversi anni le due famiglie hanno cresciuto e amato la figlia dell’altra. Gli psicologi, la giustizia minorile, il buon senso suggeriscono ai quattro genitori di mettere le cose a posto. C’è un’unica via d’uscita per tornare a vivere: un nuovo scambio. Non sarà facile per nessuno accettare la legge del sangue contro quella del cuore.

Su Canale5 alle 21.20 debutterà “Star in the Star”, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi.

A “Star in the Star”, 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo hanno la possibilità di vestire i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga.

Le celebrità verranno, infatti, trasformate in tutto e per tutto: dalla ricostruzione del volto per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria composta da: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

I 3 giudici valuteranno le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni puntata. Fino a decretare il vincitore finale.

Quale sarà l’omaggio musicale più verosimile? Chi riuscirà a ricreare la perfetta illusione? Chi saranno le 10 celebrità misteriose che si celano dietro ogni esibizione?

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio“; condotto da Paolo Del Debbio. Su La7, invece, alle 21.15 prende il via la nuova edizione di “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Gli uomini d’oro”; su RaiTre alle 21.20 “The Children Act – Il Verdetto”; su Rai4 alle 21.20 “Kiss of the Dragon”; su La5 alle 21.05 “The Rebound – Ricomincio dall’amore”; su Iris alle 20.55 “Sorvegliato speciale”; e su Italia2 alle 21.10 “Senza nome e senza regole”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 dove alle 20.55 andrà in scena “Aida”. I tesori custoditi al Museo Egizio prendono vita per narrare l’Egitto di Aida, opera regina dell’Arena di Verona.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 il telefilm “Chicago Med”; su La7D alle 21.30 “Operazione sottoveste”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.