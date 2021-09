Tra gli eventi del 2021 che vedono protagonisti gli artigiani di Carta Qualità vi è anche “Straordinariamente”: la manifestazione si svolgerà, il 18 e 19 settembre 2021, presso il villaggio San Francesco a Caorle; un’occasione per far conoscere ad un pubblico internazionale le Dolomiti Bellunesi e i prodotti artigianali che ne riassumono l’essenza.

La presenza di un Parco Nazionale è un valore aggiunto per le imprese che si trovano nell’area.

Attraverso il progetto “Carta Qualità” il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi assegna il suo logo ai prodotti agricoli ed artigianali che rispettano determinati requisiti di qualità e di tutela dell’ambiente e che sono espressione del territorio del Parco.

Carta Qualità ha due funzioni: promuove gli artigiani locali che collaborano con il Parco e fornisce, ai visitatori dell’area protetta che acquistano i prodotti artigianali, la garanzia che questi siano espressione autentica e genuina della tradizione e della cultura locali.

La collaborazione tra il Parco e gli artigiani locali è nata oltre vent’anni fa e si andata consolidando nel tempo.

Nel 2015 il Parco Nazionale ha ottenuto la Carta Europea per il Turismo Sostenibile: una certificazione europea rilasciata alle aree protette che si impegnano a sviluppare, in collaborazione con le imprese locali, forme di fruizione turistica rispettose dell’ambiente.

Nell’ambito delle numerose attività della Carta è nata l’idea di trasformare gli artigiani di Carta Qualità in “ambasciatori” del Parco, attraverso la loro partecipazione a fiere e manifestazioni locali e nazionali, nelle quali presentano al pubblico sia le loro produzioni che il territorio del Parco, dove queste produzioni nascono.

