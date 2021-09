Al termine del match tra Galatasaray e Lazio, Fatih Terim ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club turco

Un Fatih Terim visibilmente soddisfatto quello intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club turco, al termine della sfida che ha visto il suo Galatasaray imporsi sulla Lazio.

Le parole del tecnico: «Giocare contro i biancocelesti non è facile, hanno un allenatore e giocatori bravi in grado di giocarsi lo Scudetto. Noi siamo una squadra giovane, meno errori commetteremo più saranno i passi per diventare grandi. Mi rende felice essere in Europa, è stato un bel ritorno e abbiamo meritato i tre punti»

