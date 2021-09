Dopo Primavera e Under 17, Domenica parte anche il Campionato Under 18 A-B. Il format rimane invariato rispetto alla scorsa stagione con il campionato che verrà disputato con un girone unico. La grossa novità sarà il numero delle partecipanti, si passacon l'adesione di diverse squadre importanti che alzeranno notevolmente il livello della manifestazione.Si parte, con i campioni in carica delche ospiteranno lIl big match di giornata saramentre lsarà impegnata in casa contro ilImpegni casalinghi anche perche ospiteranno.Trasferte peredcontroChiude la prima giornata la sfida tra