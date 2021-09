VENAFRO – “Nell’ultima settimana abbiamo ottenuto nuovi finanziamenti per quasi 2 milioni di euro. In particolare, ci è stato finanziato dal Ministero dell’Interno l’intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale per € 1.123.000. Si tratta di un progetto esecutivo commissionato dall’attuale Amministrazione nel 2019 con fondi del bilancio comunale, seguito in ogni dettaglio dal Vice Sindaco Marco Valvona, per effettuare interventi di ripristino e sistemazione su buona parte della rete stradale comunale. Da allora abbiamo proposto quel progetto nell’ambito di vari bandi sia regionali sia statali. E adesso è arrivato il finanziamento, a valere sull’annualità 2022. Avremo così modo di procedere a rinnovare la pavimentazione stradale su buona parte della rete viaria cittadina, migliorandone le condizioni di sicurezza e di percorribilità” lo riferisce in una nota Alfredo Ricci. Si legge ancora quanto segue.

“Il secondo finanziamento ottenuto ammonta a € 700.000 e riguarda l’ampliamento e messa in sicurezza del palazzetto comunale di via Pedemontana. Anche in questo caso si tratta di un progetto realizzato dall’attuale Amministrazione e candidato lo scorso anno nel bando Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 700.000 euro costituisce l’importo massimo previsto da quel bando. L’intervento, a cui abbiamo lavorato insieme al Vice Sindaco e al Consigliere Fabrizio Tombolini, prevede l’ampliamento del palazzetto con realizzazione di tribune per 300 spettatori, oltre che la realizzazione di una sala stampa e di ulteriori locali per l’attività sportiva e sociale e interventi di sistemazione e messa in sicurezza degli attuali spazi.

In entrambi i casi, si tratta di progetti a cui l’Amministrazione ha lavorato direttamente nell’ambito di una programmazione che vede nel miglioramento delle condizioni della viabilità comunale e dell’impiantistica sportiva due elementi centrali della nostra azione amministrativa. Questi risultati confermano il lavoro costante che stiamo facendo da 3 anni nella ricerca e nell’ottenimento di nuovi finanziamenti, lavorando in maniera incessante, senza inseguire le polemiche ma opponendovi fatti”.

L’articolo Venafro, nuovi finanziamenti per gli interventi sulla rete stradale comunale proviene da Molise News 24.