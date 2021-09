Si vibra eterei con la danza aerea e il cerchio. Si salta acrobatici col circo e col parkour. Per rimbalzare ci vuole il padel o lo skateboard. Anche a Bari l’offerta per i piccoli sportivi si arricchisce di tante nuove, curiose attività. Settembre è il mese degli open days, durante i quali le famiglie possono conoscere le novità nelle palestre, nei palazzetti e nelle sale prove. Vi proponiamo gli sport più originali destinati ai bambini in città. Una selezione che non ha l’ambizione di essere esaustiva, ma vuole essere uno spunto per i genitori: la lista è dunque sempre aperta a tutte le segnalazioni.

Il Palamartino, per esempio, annuncia che l’offerta sportiva per i più piccoli si arricchisce ulteriormente. Non solo pallacanestro e scherma: arrivano i corsi di Parkour (indoor e outdoor) in collaborazione con Activita a partire da tre anni e lo Skateboard per i bambini da cinque anni. Gli open days si susseguono nell’impianto sportivo di via Napoli sino a fine settembre e sono consultabili sulla pagina Facebook del Palamartino.

Tutti pazzi per i corsi di acrobatica aerea, meglio conosciuta come danza aerea. Specialità che si apre anche ai più piccoli, come racconta Serena Cannale, istruttrice di secondo livello di tessuti aerei (riconosciuta dal Centro sportivo educativo nazionale) e campionessa italiana di tessuti aerei nel 2019 (primo posto nella gara Iapaf, categoria professionisti). Serena Cannale accoglierà i bimbi a Palese alla London Ballet School, il lunedì e mercoledì, e a Valenzano nella scuola Danza dei Venti, il martedì e giovedì.

Si chiama “aerokids”, invece, il corso di aeroyoga promosso dall’associazione sportiva dilettantistica ‘The Loft’ con sede a Capurso. “Siamo nati per diffondere il metodo internazionale Aeroyoga – spiega l’associazione – una innovativa pratica in sospensione che utilizza l’amaca come supporto per svolgere nel massimo confort posizioni di yoga, pilates e fitness”. Esperienza ora destinata anche ai piccoli iscritti. Chi è interessato allo Yoga per bambini, inoltre, trova diverse proposte in città, a partire dai corsi organizzati dal Centro Yoga e discipline olistiche “IN.CON.TATTO” di via San Francesco d’Assisi.

Per gli appassionati del divertimento coniugato alla disciplina, impossibile non menzionare il Circobotero, la scuola di circo nata sulla strada provinciale tra Modugno e Carbonara. Le lezioni dimostrative organizzate tra settembre e ottobre sono rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni: un’occasione per sperimentare un piccolo assaggio di una lezione di “circo ludico educativo”, mentre i genitori possono assistere all’attività dall’esterno della sala palestra. “Solo per la fascia 3/4 anni – spiegano i maestri del Circobotero – invitiamo i genitori a partecipare a un incontro informativo che si terrà il 20 Settembre alle ore 20, durante il quale illustreremo la metodologia e la didattica utilizzata per questa fascia di età tanto delicata”.

Riapre, ancora, il Meta Health Club di via Fanelli. Che ha in serbo un’interessante novità: spazi per praticare padel destinati ai bambini, oltre a pugilato e kickboxing.

