Allenamenti Cagliari: ecco la prima novità introdotta da Mazzarri. La squadra sta lavorando duramente verso la Lazio

Come riporta La Gazzetta dello Sport in questi giorni Mazzarri starebbe spremendo il suo Cagliari con lunghe sessioni atletiche e tattiche lunghe anche più di due ore.

Nessuna sosta per inculcare in fretta i nuovi dettami tattici in vista della gara con la Lazio.

L’articolo Allenamenti Cagliari: ecco la prima novità introdotta da Mazzarri proviene da Cagliari News 24.