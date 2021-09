Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione, nel suo lungo giro di ascolto ha incontrato nella sede del Comitato elettorale di Lamezia il presidente di Confprofessioni, avvocato Pietro Marino con il quale ha discusso delle criticità del settore. “Il nostro primo punto sarà sempre quello delle competenze come asse strategico della nuova Regione. L’assetto istituzionale e la riorganizzazione del sistema degli enti locali e non, necessitano in Calabria di una riforma strutturale. Oggi abbiamo di fronte un sistema istituzionale fragile che negli anni si è ulteriormente rinsecchito, soprattutto grazie al turnover nella pubblica amministrazione che si presenta spesso inadeguata senza avere la capacità di progettare e rendere reali le opportunità che si presentano.

Non a caso- si legge nel comunicato stampa – siamo tra le regioni che riescono a spendere di meno. Abbiamo bisogno di un piano straordinario di ringiovanimento della pubblica amministrazione, di nuove professioni, di automatismi e centralizzazione delle procedure di selezione, del protagonismo delle nostre università e di continua formazione. Dobbiamo “utilizzare” il mondo delle professioni con concertazioni mirate e rigorose tra obiettivi, progettazione e controlli. Il futuro della nostra Calabria si giocherà tra competenze e digitalizzazione”.