Bergamo. Continuano i controlli dell’Arma nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. I militari della locale Compagnia Carabinieri nel primo pomeriggio di giovedì hanno svolto un servizio straordinario di controllo alle persone e ai veicoli in transito.

Nel corso dell’operazione, cui hanno preso parte anche il Nucleo Cinofili e il Nucleo Elicotteri, i militari dell’Arma hanno identificato 30 persone, segnalando alla locale Prefettura due extracomunitari che erano in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish. Un terzo extracomunitario è stato deferito per porto abusivo di oggetti atti a offendere in quanto trovato in possesso di un coltello a scatto.

Il controllo capillare nei pressi della stazione ferroviaria ha consentito ai militari della Sezione Radiomobile di Bergamo di arrestare un italiano di 50 anni, reo di aver violato la sorveglianza speciale con divieto di soggiorno.

Durante il servizio i Carabinieri hanno anche prestato soccorso nei confronti di un cinquantenne, senza fissa dimora, che pare a causa del forte stato di ebbrezza si è accasciato al suolo perdendo i sensi. L’uomo trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le prime cure si trova adesso ricoverato presso l’Ospedale di Zingonia in prognosi riservata.