L’ex attaccante del Cagliari Rolando Bianchi ha detto la sua sull’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina rossoblu

Ai microfoni della trasmissione Il Cagliari in diretta, in onda su Radiolina, Rolando Bianchi ha parlato dell’arrivo di Walter Mazzarri al Cagliari e non solo:

MAZZARRI – «Parliamo di un allenatore che dove va raggiunge l’obiettivo. Riparte ora dopo un lungo stop e sono sicuro che abbia lo slancio giusto per questa nuova avventura. Il Cagliari ha un’ottima rosa, credo Mazzarri sia la persona giusta per risollevarlo. Ho un ottimo ricordo del mister. Fu molto premuroso con me, che arrivavo da un infortunio, dandomi la possibilità di esprimermi al meglio. Questa è una dote che è in grado di trasferire a tutti i giocatori».

ATTACCO – «L’attacco del Cagliari ha soluzioni molto ampie, tra Pavoletti, João Pedro e Keita Baldé. Mazzarri lascia generalmente le punte libere di esprimersi, senza sacrificarle troppo».

RICORDI –«Dirò sempre grazie alla città, alla società e a tutti i sardi per il mio periodo cagliaritano».

