In 3 mesi avrebbe scippato almeno 8 persone, soprattutto donne ma anche ragazzini, cogliendole spesso alle spalle e strappando loro borse e borselli. Per questo, dopo accurate indagini, nelle scorse ore la Polizia ha arrestato un 21enne di Bitonto per il reato di furto con strappo aggravato e continuato.

I fatti contestasti al ragazzo risalgono all’inverno scorso e sarebbero avvenuti nel centro di Bitonto, quando il 21enne avrebbe “creato il panico tra la cittadinanza – dicono gli investigatori – rendendosi responsabile di numerosi scippi e borseggi”.

Sempre uguale il modus operandi: in alcuni casi sorprendeva le vittime alle spalle e strappava loro le borse, in altri si avvicinava a ignari ragazzini e, con la scusa di farsi prestare i loro telefoni cellulari, li sottraeva con violenza e scappava via. Per il ladro sono stati disposti gli arresti domiciliari.

L’articolo Bitonto, scippi a donne e ragazzini: arrestato 21enne. In 3 mesi almeno 8 borseggi proviene da Telebari.