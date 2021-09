Boltiere. Boltiere si è aggiudicato 200.000 € di fondi statali del Ministero dell’Istruzione da investire nelle scuole del paese. Questi fondi, secondo una recente delibera di giunta, saranno utilizzati per la sistemazione ed il rifacimento degli infissi della scuola secondaria di primo grado Don Peppe Diana.

Un contributo davvero importante, al quale è stato possibile accedervi grazie alla logica programmatica che l’amministrazione comunale ha introdotto dal suo insediamento ormai a maggio 2019, al quale deve essere aggiunto il grande lavoro svolto dal personale comunale che tutta l’amministrazione ringrazia.

I lavori alla scuola media sono soltanto gli ultimi di una lunga serie che l’amministrazione Palazzini ha effettuato. In due anni di mandato sono stati investiti nelle scuole più di 700.000 €, così suddivisi:

– 140.000 € per sistemazione impianti normativa antincendio scuola primaria;

– 140.000 € per sistemazione impianti normativa antincendio scuola media;

– 130.000 € per rifacimento caldaia, per sistemazione ingresso Via Dante e creazione nuovo ingresso su Via Caffi della scuola primaria;

– 58.000 € per la ripresa in sicurezza delle attività a settembre 2020;

– 35.000 € per il rifacimento del laboratorio di informatica della scuola primaria;

– 4.800 € per il rifacimento dei bagni della primaria.

Lavori ed investimenti importanti, che dimostrano come le scuole e il futuro di ragazze e ragazzi boltieresi sia una prerogativa di questa amministrazione comunale.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE