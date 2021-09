Toc, toc, bussa la Juve. In Svezia riemerge dalle ceneri e batte il Malmoe. E' un ritorno importante, anche se è presto per dire che il malato sia guarito. Di sicuro sta meglio, si è preso tre punti che in Europa pesano sempre, contro qualsiasi avversario, può guardare con rinnovato ottimismo al big – match con il Milan in arrivo in campionato. Inè dura per tutti, anche per Inter e MIlan. Giocano bene entrambe, due mostri sacri come Liverpool e Real Madrid ondeggiano paurosamente, ma alla fine il castello cade. L'Inter sbatte contro un monumentale Courtois, sfiora tre volte il vantaggio ma non segna e alla fine arriva la beffa confezionata dall'astro nascente Camavinga e dal neo entrato Rodrygo. Il Milan lotta, Maignan para un rigore a Salah, poi va addirittura in vantaggio nella tana dei Reds, ma il Liverpool rimonta e vince. La qualificazione, per entrambe, è ancora possibile, soprattutto vedendo le altre avversarie nel girone, ma il compito più difficile tocca senza dubbio a Pioli.Tracce di un grande Osihmen per un'che in extremis regala un pari insperato al Napoli sul campo del Leicester. Spalletti ha in mano la squadra, che non molla neanche quando ha le spalle al muro. Mai dubitato sulle qualità di un allenatore che magari caratterialmente sarà "particolare", ma che legge le partite come pochi altri e sa far rendere ai massimi le sue squadre. La Lazio, invece, scivola ancora per una paperissima di Strakosha, che dà via libera al Galatasaray e che fa suonare un secondo campanello d'allarme dopo il ko in campionato col Milan.E che dire di José Mourinho in? Altro giro, altra corsa, stavolta in Conference League esce una manita al CSKA Sofia. La Roma lo segue come si segue un profeta, per ora solo vittorie e pazienza se magari i big – match, quelli veri, devono ancora arrivare. La semina prosegue e lo Special One dimostra di essere ancora tale. In attesa di altre conferme, ma se il buongiorno si vede dal mattino…. Source