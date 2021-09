Osio Sotto. È tutto pronto per “Osio Sotto en plein air”, esposizione che vede protagonisti gli artisti osiensi. L’appuntamento è nel pomeriggio di domenica 19 settembre, dalle 14 alle 20, lungo viale delle Rimembranze e vedrà la partecipazione di oltre 30 autori, interpreti di diverse arti e stili.

L’allestimento sarà ricco e si estenderà anche in via Tiraboschi, dove si potrà visitare una mostra fotografica del gruppo Fuori Fuoco, mentre il Gruppo dei Quartieri proporrà un’esposizione e una sfilata di abiti storici.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Osio Sotto in collaborazione con il Comitato Ecologico, il Gruppo dei Quartieri, il Gruppo Fuori Fuoco e il Gruppo degli Acquerellisti. L’assessore alle attività culturali e ricreative, Daniele Pinotti, spiega: “La manifestazione nasce dalla volontà di ricominciare a realizzare gli eventi culturali di strada. Quest’estate abbiamo sfruttato molto la piazza per gli spettacoli e per numerose iniziative, anche con nomi di richiamo, in forma statica, mentre ora vogliamo proporre un appuntamento on the road, ovviamente in piena sicurezza, che coinvolga e valorizzi la creatività che esprime il nostro paese”.

“L’idea – conclude l’assessore Pinotti – è quella di portare l’arte non solo e sempre in piazza, che costituisce il luogo tradizionale della cultura osiense, ma anche in una strada non centrale, un luogo insolito ma interessante per rendere ancor più vivo il territorio”.