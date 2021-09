Eusebio Di Francesco prosegue nelle sue sfortunate esperienze in panchina terminata anzitempo con l’esoneri. I motivi del flop dell’allenatore

Eusebio Di Francesco è entrato in un loop infernale di nuovi incarichi ed esoneri deludenti da cui non riesce più a uscire. Dopo il sogno Champions, con la semifinale conquistata con la Roma, l’allenatore ha imboccato un tunnel di infinite delusioni. Ultima quella con il Verona, sollevato dall’incarico dopo sole tre partite in campionato.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i motivi e le cause dei flop di Di Francesco. In primis le scelte troppo affrettate per trovare una squadra. Come accaduto alla Sampdoria, una squadra non costruita per il suo gioco offensivo e propositivo. Tornasse indietro, magari il tecnico aspetterebbe un po’ di più magari una chiamata dall’estero. Gli ambienti poco adatti sono la seconda causa dei fallimenti dell’allenatore. Di Francesco ha bisogno di un gruppo dove si senta a proprio agio nel quale sviluppare le proprie idee e la sua metodologia. Fino ad ora non ha ancora messo in fila questi fattori, andando incontro a pesanti flop.

