Col volto travisato e armato di coltello, minacciando a più riprese la cassiera, ha rapinato un supermercato in via Lembo: non lontano da casa sua, dove era ristretto ai domiciliari. Per questo un pregiudicato 29enne di Bari, identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia e adesso, trasferito nel carcere di Trani, dovrà rispondere di rapina ed evasione.

Gli agenti della Questura, intervenuti sul posto negli attimi immediatamente successivi alla rapina, hanno visionato le immagini della videosorveglianza nel negozio e riconosciuto il 29enne dalle caratteristiche fisiche e dal suo particolare modo di camminare. I poliziotti, così, lo hanno raggiunto a casa, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto, dove il ladro era ancora intento a cambiarsi. Accanto a lui, un borsello pieno di banconote e monete: circa 500 euro, più o meno la somma portata via poco prima durante la rapina.

L’articolo Dovrebbe essere ai domiciliari, rapina il market sotto casa: 29enne arrestato a Bari – VIDEO proviene da Telebari.