Più di 90 segnalazioni. Un esposto ai Carabinieri, preso in carico dalla Procura. “Eppure la piaga dei fuochi d’artificio non riesce a essere debellata”, denuncia Matteo Magnisi, ex consigliere comunale residente nel quartiere Japigia.

Magnisi interviene nel dibattito sui fuochi d’artificio illegali, raccontando che il 2 luglio 2020 ha presentato in qualità di cittadino residente a Japigia un esposto alla Procura di Bari tramite i Carabinieri. “Sin dal 2002 ho reso pubblico il fenomeno – ricorda – quando rivestivo il ruolo di consigliere comunale: all’epoca il fenomeno era circoscritto al quartiere Libertà soltanto nel giorno della Candelora”.

Magnisi non si è fermato. “Da gennaio 2021 a settembre – assicura – ho effettuato circa 90 segnalazioni di fuochi a Japigia tramite l’app YouPol della Polizia di Stato”.

