Si intitola “Fantasia Italiana – Arie e duetti della tradizione operistica italiana” lo spettacolo ad ingresso gratuito che lunedì 20 settembre dalle 20.30 vedrà protagonisti sul palco del Teatro Comunale i giovani allievi dell’Accademia promossa dall’Associazione culturale BHIAF (Boris Hristov International Art Academy and Festival) e che segna l’inizio della collaborazione tra l’associazione e il Comune di Belluno, coinvolgendo anche Fondazioni Teatri delle Dolomiti e l’Istituto Bulgaro di Cultura.

Quella di lunedì sarà la tappa finale di una mini tournée che vede ragazzi di tutto il mondo esibirsi in celebri arie e scene d’opera di Verdi, Puccini e altri grandi compositori, accompagnati al pianoforte dal Maestro ilia Lozanov.

Lo scopo dell’associazione, dedicata alla memoria del cantante-attore operistico bulgaro Boris Hristov, è infatti quello di creare una comunità artistica composta da giovani di talento che possano tramandare la grande tradizione musicale dell’opera e della musica classica.

Un secondo appuntamento, intitolato “Wagner Weltanschauung” e dedicato alla visione musicale unica e suggestiva di Wagner, è invece in calendario per il 12 novembre, sempre al Teatro Comunale: in quell’occasione, sotto la direzione del Maestro Yordan Kamdzhalov si esibirà la Bulgarian International Genesis Orchestra, che raduna professori di altissimo livello impegnati nelle migliori orchestre del panorama internazionale.

Il concerto di lunedì, come detto, è gratuito, ma è necessaria la prenotazione via mail all’indirizzo museo.belluno@gmail.com o via telefono allo 0437/956305.

