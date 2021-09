Irpiniatimes.it

L’ 𝗮𝗽𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮 rappresenta l’evento di chiusura di una stagione estiva caratterizzata ancora da numerose limitazioni, ma non priva di eventi svolti nel rispetto delle normative vigenti.

Difatti sono stati molti gli eventi organizzati dal Forum dei Giovani di Grottolella, che hanno portato una ventata di normalità in un momento storico in cui questa sembra sempre più lontana.

L’aperitivo della salamandra si propone di essere una rievocazione di quello che è il Pasto della Salamandra, il festival di cultura, musica, arti, spettacolo ed enogastronomia che caratterizza il borgo di Grottolella, ma chiaramente molto più limitato a causa delle restrizioni vigenti.

Dalle 18.00 alle 20.30: 𝗗𝗝 𝗦𝗲𝘁 con 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗟𝗶𝗺𝗼𝗻𝗲 e 𝗮𝗽𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 con prodotti tipici locali, in collaborazione con Azienda Agricola Cinque Quattro, Azienda Agricola Nittolo, Cantine Terranera, Cantina Crypta Castagnara

Dalle 20.30 apertura unplugged con 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗻𝗼, voce dei Molotov d’Irpinia

Dalle 21.30 esibizione dei 𝗜 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲

Dalle 22.30 esibizione de 𝗔 𝗟𝘂𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮

𝗡𝗲𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗿à 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗲𝗱𝘂𝘁𝗶 𝗲 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘁𝗿à 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗼.

𝗢𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗴𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

